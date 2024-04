SCHWEINFURT / MAINTAL. In den frühen Freitagmorgenstunden sind zwei Unbekannte in eine Schweinfurter Firma eingebrochen. Die Täter verursachten Sachschaden und entwendeten Bargeld im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Schweinfurt bittet mögliche Zeugen sich zu melden.

Am Freitag, gegen 00:30 Uhr, haben sich zwei Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände in der Stockholmstraße verschafft. Sie drangen in das Gebäude ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Hierbei haben die Täter mehrere hundert Euro Sachschaden verursacht. Letztlich sind die zwei Täter gegen 04:40 Uhr vom Firmengelände geflüchtet. Sie erbeuteten Bargeld im vierstelligen Bereich.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Schweinfurt hoffen bei der Tataufklärung auf Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat in dem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Wer ist in der Tatzeit auf verdächtige Geräusche aufmerksam geworden?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.09721/202-1731 bei der Kriminalpolizei Schweinfurt zu melden.