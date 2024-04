SIMBACH, LKR. DINGOLFING-LANDAU, GEISENHAUSEN, LKR. LANDSHUT, MARKLKOFEN, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Im Bereich des Polizeipräsidiums Niederbayern wurden in der Nacht zum Montag (22.04.2024) zwei hochwertige Pkw gestohlen. Ein weiterer Kfz-Diebstahl ereignete sich in der Nacht von Donnerstag (18.04.2024) auf Freitag (19.04.2024). Alle drei Fahrzeuge wurden mutmaßlich mittels Überbrückung der Keyless-Go-Funktion entwendet und haben jeweils einen Zeitwert im mittleren bis hohen fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

BMW X5 in Simbach entwendet

In Simbach bei Landau wurde heute Nacht (22.04.2024) gegen 01.30 Uhr im Bereich des Widhamer Ring ein BMW X5 vermutlich über die Überbrückung des Keyless-Go-Systems durch bislang unbekannte Personen entwendet. Der Pkw war vor dem Wohnhaus des Geschädigten geparkt.

Diebstahl eines BMW X5 in Marklkofen

Ebenso in der Nacht von Sonntag auf Montag (22.04.2024) zwischen 01.00 Uhr und 08.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen einen BMW X5 in Marklkofen. Auch hier war der mit Keyless-Go ausgestattete Pkw vor dem Einfamilienhaus geparkt.

BMW X6 in Geisenhausen entwendet – Gestohlener Pkw durch Polizei kontrolliert

Bereits in der Nacht von Donnerstag (18.04.2024) auf Freitag (19.04.2024) zwischen 19.00 und 06.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen BMW X6 in Geisenhausen. Der Diebstahl wurde polizeilich erst bekannt, als Polizeibeamte in Sachsen bei einer Verkehrskontrolle Unstimmigkeiten bei dem kontrollierten BMW X6 und dem 44-jährigen, litauischen Fahrer feststellten. Der Halter des BMW befand sich nicht an seiner Wohnanschrift und hatte von dem Diebstahl bis dahin keine Kenntniss. Die Ermittlungen der Kripo Landshut hinsichtlich eines Diebstahldelikts dauern an.

Zeugenaufruf

Die Kripo Landshut bittet sachdienliche Hinweise und ungewöhnliche Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen in Simbach, Marklkofen und Geisenhausen im jeweiligen Tatzeitraum unter der 0871/9252-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu melden.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum, folgende Hinweise zu beachten, wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless Komfortsystem besitzen:

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den „abgeschirmten“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Aktenkoffern in Ihrer unmittelbaren Nähe. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.

Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel, die Keyless Funktion ganz auszuschalten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

Veröffentlicht: 22.04.2024, 12.26 Uhr