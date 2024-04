NÜRNBERG. (406) Am Sonntagabend (21.04.2024) wurde ein 22-jähriger Mann in der Nürnberger Innenstadt mit einem Messer schwer verletzt. Zwei Tatverdächtige konnten nach kurzer Fahndung festgenommen werden.



Der 22-Jährige befand sich gegen 22:50 Uhr in Begleitung einer Freundin im Bereich des U-Bahnhofs „Opernhaus“. Dort geriet er mit drei Männern in Streit, welcher sich zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung entwickelte. Nachdem der 22-Jährige in das Gesicht geschlagen wurde, entfernten sich die drei Männer zum Kartäusertor.

Dort traf der 22-Jährige kurz darauf erneut auf das Trio, woraufhin es erneut zu einer Auseinandersetzung kam, in dessen Verlauf der 22-Jährige mit einem Messer angegriffen wurde. Hierdurch erlitt der 22-Jährige schwere Armverletzungen und musste in ein Krankenhaus zur medizinischen Versorgung gefahren werden. Die drei Männer flüchteten noch vor dem Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte.

Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen gelang es einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte die drei Männer im Alter von 18, 19 und 22 Jahren im Bereich der U-Bahn-Haltestelle Lorenzkirche festzunehmen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort.

Die Nürnberger Mordkommission hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen und bittet Zeugen, welche das Geschehen beobachtet haben, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth werden nun zwei Tatverdächtige (18 und 22 Jahre alt) dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.



Erstellt durch: Michael Petzold / mc