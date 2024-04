BAMBERG. Am Freitagnachmittag brachen Unbekannte in eine Wohnung in Bamberg ein. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

Am Freitag, 19. April, zwischen 15 Uhr und 17.15 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zur Wohnung in der Nürnberger Straße. Sie durchwühlten die Räume und stahlen eine hohe vierstellige Summe Bargeld, bevor sie unerkannt flüchteten.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei den Beamten zu melden.