626. Sturz von einem Pferd; eine Person verletzt – Oberhaching

Am Sonntag, 21.04.2024, gegen 14:15 Uhr, führte eine 16-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München zunächst ihr Pferd am Zügel im Wald aus. Nachdem sie eine ihr unbekannte Person im Wald sah, setzte sie sich auf das ungesattelte Pferd und ritt in Richtung Stall zurück.

Als außerhalb des Nahbereichs ein etwas lauteres Motorengeräusch zu hören war, erschrak das Pferd und galoppierte los. Die 16-Jährige konnte sich nicht mehr auf dem Pferd halten und wurde abgeworfen. Durch den Sturz wurde sie leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt werden. Das Pferd blieb unverletzt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

627. Versuchter Wohnungseinbruch – Aubing

Am Montag, 22.04.2024, gegen 02:10 Uhr, konnte ein 52-Jähriger mit Wohnsitz in München hören, wie Glas eingeschlagen wurde. Als er aus dem Fenster blickte, konnte er erkennen, dass sich ein bislang unbekannter Täter von der Wohnung im Erdgeschoss des gegenüberliegenden Mehrfamilienhauses mit einem Fahrrad entfernte. Er verständigte daraufhin den Notruf der Polizei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich ergab keine Hinweise auf den Täter. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der bislang unbekannte Täter die Terrassentür der Erdgeschosswohnung eingeschlagen hatte. Die zur Tatzeit anwesenden Bewohner hatten hiervon nichts mitbekommen. Es wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 185 cm groß, schlank; bekleidet mit einer dunklen Winterjacke, Mütze mit Kapuze, dunkle Hose, dunkle Schuhe; er hatte einen orangenen Rucksack mitgeführt und ist mit einem Fahrrad geflüchtet

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Clarita-Bernhard-Straße, Hans-Stützle-Straße und Anton-Böck-Straße (Aubing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

628. Raubdelikt – Ramersdorf

Am Samstag, 20.04.2024, gegen 19:15 Uhr, wurde ein 13-Jähriger mit Wohnsitz in München von zwei 16-Jährigen mit Wohnsitzen in Stadt und Landkreis München, im Bereich des Ostbahnhofes angesprochen. Der 13-Jährige ignorierte die beiden 16-Jährigen und stieg in einen Bus der Linie 55 ein. Die beiden 16-Jährigen folgten ihm und stiegen ebenfalls in den Linienbus ein.

Als der 13-Jährige an einer Haltestelle ausstieg, folgten ihm die beiden 16-Jährigen. Auf einem Gehweg wurde der 13-Jährige schließlich von einem der 16-Jährigen von hinten festgehalten, während ihm der andere 16-Jährige ins Gesicht schlug. Anschließend forderten sie den 13-Jährigen auf, seine mitgeführten Gegenstände vorzuzeigen. Er wurde daraufhin aufgefordert, seine Kopfhörer zu übergeben.

Dem 13-Jährigen gelang es dabei sich loszureißen und mit seinen Kopfhörern zu flüchten. Der 13-Jährige kontaktierte telefonisch sofort seinen Vater, welcher wiederum den Polizeinotruf 110 verständigte.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung im Nahbereich konnten die zwei Tatverdächtigen festgenommen werden. Diese wurden wegen der versuchten räuberischen Erpressung angezeigt und nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Der 13-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

629. Brandfall; zwei Personen verletzt – Pasing

Am Samstag, 20.04.2024, gegen 23:00 Uhr, verständigte eine 17-Jährige mit Wohnsitz in München den Notruf der Münchner Feuerwehr, da sie einen ausgelösten Brandmelder sowie Brandgeruch aus der Nachbarwohnung wahrnahm.

Gemeinsam mit dem Bewohner der Nachbarwohnung, einem 56-Jährigen mit Wohnsitz in München, versuchte sie den Brand in seiner Küche zu löschen. Dabei zogen sich beide leichte Verletzungen in Form von Rauchgasintoxikationen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr löschte den Brand schließlich vollständig. Es entstand ein Sachschaden von mehrere Eintausend Euro.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wollte sich der 56-Jährige in seiner Küche Essen zubereiten, wobei der Brand ausbrach.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen

Warnhinweis der Münchner Polizei:

Löschen Sie einen Fettbrand niemals mit Wasser. Beim Kontakt von Wasser mit brennendem Fett verdampft das Wasser schlagartig und es kann zu einer Explosion kommen. Verständigen Sie im Notfall sofort die Feuerwehr über die Notrufnummer 112.

Unter folgendem Link sehen sie wertvolle Tipps zum Thema Brandschutz:

https://www.ffw-muenchen.de/buergerservice/brandschutztipps/