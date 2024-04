LAUF AN DER PEGNITZ. (404) In den frühen Sonntagmorgenstunden (21.04.2024) entwendeten Unbekannte Gegenstände aus mehreren unversperrten Fahrzeugen in Simmelsdorf (Lkrs. Nürnberger Land). Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Wie mit Meldungen 181 und 237 berichtet, ereigneten sich in Mittelfranken zahlreiche Diebstähle aus Fahrzeugen, welche unversperrt auf Straßen oder auch vor Wohnanwesen geparkt waren. Aktuell geht die Kriminalpolizei seit Jahresbeginn von über 100 Fällen in ganz Mittelfranken aus.

In den frühen Sonntagmorgenstunden entwendeten Unbekannte Gegenstände aus mindestens acht Fahrzeugen in Simmelsdorf. Die Fahrzeuge waren meist vor den Wohnanwesen unversperrt geparkt. Die Unbekannten entwendeten Bargeld, persönliche Dokumente, Jacken und Bankkarten, welche sich in den Autos befanden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Die Beamten warnen erneut vor dieser Vorgehensweise und raten zu erhöhter Vorsicht. Insbesondere wird darauf hingewiesen, die geparkten Fahrzeuge unbedingt zu versperren bzw. wenn möglich, in Garagen einzustellen. Auch sollte darauf geachtet werden, keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen zu lassen. Des Weiteren wird darum gebeten, auffällige Beobachtungen (um Fahrzeuge herumschleichende Personen etc.) unverzüglich über den Notruf 110 der Polizei zu melden.

Erstellt durch: Michael Petzold / mc