0801 - Zeugen nach Unfall gesucht

Innenstadt - Am Freitag (19.04.2024) gegen 20.30 Uhr ist es in der Amagasaki-Allee auf Höhe der Lechbrücke zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde eine Straßenlaterne beschädigt. Die Polizei ermittelte den 29-jährigen Unfallverursacher, der unter Alkoholeinfluss stand.

Der 29-Jährige war mit seinem grauen Porsche stadteinwärts auf der Amagasaki-Allee unterwegs. Auf Höhe der Brücke verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen eine Straßenlaterne. Die Laterne wird dabei stark beschädigt und fällt auf die Fahrbahn. Der 29-Jährige fährt unbeirrt weiter nach Hause.

Die Polizei leitet sofort eine Fahndung nach Fahrzeug und Fahrer ein. Nach kurzer Zeit kann der alkoholisierte 29-jährige Fahrer angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von rund 1,7 Promille. Der 29-Jährige muss sich einer Blutentnahme unterziehen. Das Fahrzeug und seine Bekleidung wurden sichergestellt.

Am Fahrzeug des 29-Jährigen entstand ein erheblicher Schaden, der Schaden an der Straßenlaterne wird auf mindestens 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 in Verbindung zu setzen.

0802 - E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Hochzoll - Am Mittwoch (17.04.2024) in der Zeit von 05.30 Uhr bis 16.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter einen E-Scooter vom Hochzoller Bahnhof.

Der E-Scooter wurde am Morgen in der Hochzoller Straße 19 (Bahnhof) abgestellt. Der oder die Täter entwendeten im Tatzeitraum den E-Scooter. Der Beuteschaden wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

0803 - Alkoholdelikt im Straßenverkehr

Spickel - Am Samstag (20.04.2024) war ein 55-Jähriger alkoholisiert mit seinem Auto in der Friedberger Straße unterwegs.

Gegen 00.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Während der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,54 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und nahmen den Mann zur weiteren Sachbearbeitung mit zur Polizeiinspektion.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 55-Jährigen.

0804 - Taxifahrt endet im Polizeiarrest

Kriegshaber - Am Samstag (20.04.2024) ließ sich ein 33-Jähriger von einem Taxi in die Schönbachstraße nach Hause fahren. Bezahlt wurde die Fahrt nicht.

Der 33-Jähriger stieg in der Innenstadt in ein Taxi und ließ sich vom Taxifahrer nach Hause fahren. Dort angekommen, wurde der fällige Betrag (ca. 20 Euro) nicht bezahlt. Auch die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten nicht vermitteln. Der 33-Jährige wurde aufgrund seiner Alkoholisierung in den Polizeiarrest gebracht. Die Personalien des Fahrgasts wurden dem Taxiunternehmen mitgeteilt.

Der 33-Jährige erhält nun eine Rechnung des Taxiunternehmens und muss sich wegen Betruges verantworten.

0805 - Beleidigung und Widerstand

Innenstadt - Am Samstag (20.04.2024) gegen 04.30 Uhr ist es vor einem Schnellrestaurant in der Fuggerstraße zu einer Auseinandersetzung gekommen. Zwei 22-Jährige leisteten Widerstand gegen die Beamten.

Der Polizei wurde zunächst mitgeteilt, dass es zwischen den beiden 22-Jährigen und einem Sicherheitsmitarbeiter des Schnellrestaurants zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sei. Auch die Beamten konnten die Situation vor Ort nicht beruhigen. Bei der Klärung des Sachverhaltes verhielten sich die beiden 22-Jährigen unkooperativ und aggressiv gegenüber den Beamten. Auch der mehrfachen Aufforderung, den Beamten ihre Ausweise zu zeigen, kamen sie nicht nach. Aufgrund der anhaltend aggressiven Stimmung musste einer der beiden Männer gefesselt werden. Sein Begleiter war damit nicht einverstanden und musste von den Beamten festgehalten werden. Beide Männer leisteten dabei Widerstand. Die Männer wurden getrennt in Streifenwagen verbracht. Während der Fahrt wurden die Beamten von einem der Männer beleidigt.

Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden 22-Jährigen unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

0806 - Ungebetener Gast

Kriegshaber - Am Samstag (20.04.2024) gegen 05.15 Uhr ist ein 26-Jähriger in eine Wohnung in der Saarburgstraße eingedrungen, um dort zu schlafen. Dies gefiel dem Ehepaar nicht.

Der 26-Jährige schlug die Scheibe der Terrassentür ein und begab sich ins Schlafzimmer. Dort legte er sich ins Ehebett. Als die Beamten den 26-Jährigen weckten, gab er an, in seiner eigenen Wohnung zu sein. Der stark alkoholisierte Mann musste die Beamten begleiten. Seinen Rausch durfte er im Polizeiarrest ausschlafen. Während der Fahrt beleidigte der Mann die Beamten.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 26-Jährigen unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

0807 - Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Lechhausen - Im Zeitraum von Donnerstag (18.04.2024) 18.00 Uhr bis Freitag (19.04.2024) 18.00 Uhr haben ein oder mehrere unbekannte Täter ein in der Euler-Chelpin-Straße (20er Hausnummernbereich) geparktes Fahrzeug beschädigt.

Der oder die Täter zerkratzten die Beifahrerseite mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand. Das Auto war in einer Tiefgarage abgestellt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen vierstelligen Betrag.

Lechhausen - Im Zeitraum von Freitag (19.04.2024) 22.00 Uhr bis Samstag (20.04.2024) 08.00 Uhr haben ein oder mehrere unbekannte Täter einen in der Euler-Chelpin-Straße (20er Hausnummernbereich) geparktes Fahrzeug beschädigt.

Der oder die Täter zerstachen einen Reifen des in der Tiefgarage abgestellten Autos. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen dreistelligen Betrag.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Oberhausen – In der Zeit von Freitag (19.04.2024) 19.00 Uhr bis Samstag (20.04.2024) 20.00 Uhr wurde ein geparkter weißer Audi offensichtlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen hohen dreistelligen Betrag.

Die Polizeiinspektion Augsburg Oberhausen ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

0808 - Radtour endet im Polizeiarrest

Innenstadt - Am Sonntag (21.04.2024) war ein 20-Jähriger alkoholisiert mit seinem Fahrrad auf der Volkhartstraße unterwegs.

Gegen 01.10 Uhr sah eine Polizeistreife den Mann mit seinem Fahrrad. Er fiel den Beamten auf, weil er in Schlangenlinien fuhr. Da der Mann zu stürzen drohte, hielten ihn die Beamten an. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Während dem Gespräch versuchte der Mann plötzlich zu flüchten, die Beamten können ihn festhalten. Dabei leistet der 20-Jährige Widerstand. Der Mann wird zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund seiner Alkoholisierung übernachtete der Mann im Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 20-Jährigen unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.