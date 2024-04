FEUCHTWANGEN. (398) Ein bislang unbekannter Mann trat am Samstagnachmittag (20.04.2024) einer jungen Frau in schamverletzender Weise im Bereich der Rastanlage Frankenhöhe Nord an der A6 entgegen. Die Kriminalpolizei Ansbach bittet um Hinweise zum Täter.

Die Frau hatte sich gegen 15:15 Uhr an der Rastanlage (Fahrtrichtung Heilbronn) aufgehalten. Als sie zu ihrem Pkw lief, trat ihr der Unbekannte mit seinem entblößten Geschlechtsteil entgegen.

Personenbeschreibung:

Ca. 25-30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, blonde Haare, helle Haut, bekleidet mit Jeans und einer blauen Jacke.

Die Kriminalpolizei Ansbach führt die weiteren Ermittlungen und sucht Zeugen, denen der Mann eventuell ebenfalls aufgefallen ist. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der 0911 2112-3333 entgegen.

Erstellt durch: Michael Konrad