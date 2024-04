NÜRNBERG. (397) Am Samstagabend (20.04.2024) erwischte eine Streife der Polizei eine Jugendliche im Nürnberger Westen beim Sprühen eines Graffiti. Die 17-Jährige brachte zu diesem Zeitpunkt einen Schriftzug an der Mauer eines Friedhofs an.

Der Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West war die Jugendliche gegen 18:20 Uhr aufgefallen, als sie einen Schriftzug an der Mauer des Friedhofs in der Schnieglinger Straße sprühte. Bei der 17-Jährigen fanden die Beamten zwei Sprühdosen, die sie sicherstellten.

Die Polizeistreife nahm die 17-Jährige in Gewahrsam und übergab sie anschließend in die Obhut ihres Vaters. Außerdem leiteten die Beamten gegen die Jugendliche ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Erstellt durch: Michael Konrad