NÜRNBERG. (395) Am Freitagabend (19.04.2024) kam es in Nürnberger Stadtteil Steinbühl zu einem schweren Verkehrsunfall, als eine Straßenbahn einen 64-jährigen Mann erfasste. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht Unfallzeugen.

Der 64-jährige hielt sich gegen 17:30 Uhr auf dem Bahnsteig der Straßenbahnhaltestelle Kohlenhof in der Steinbühler Straße auf. Als eine Straßenbahn der Linie 4 aus Richtung Plärrer in die Haltestelle einfuhr, erfasst diese den Mann. Der 64-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden und befindet sich derzeit in kritischem Zustand.

Die Verkehrspolizei Nürnberg führt die Unfallermittlungen durch und sucht zur Rekonstruktion des Unfallhergangs Zeugen. Personen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 6583-1530 bei der Polizei zu melden.

Erstellt durch: Michael Konrad