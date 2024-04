FÜRTH. (394) In der Zeit von Freitag auf Samstag (19./20.04.2024) kam es in der Fürther Südstadt zu zwei Einbrüchen in Kfz-Werkstätten. Die Kriminalpolizei Fürth bittet um Zeugenhinweise.

Ein unbekannter Täter brach in der Zeit zwischen 18:00 Uhr (Fr) und 11:00 Uhr (Sa) in eine Autowerkstatt in der Flößaustraße ein. Der Täter drang über ein Fenster in die Räumlichkeiten des Betriebs ein und verursachte bei dem Einbruch einen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zur Entwendung von Geld oder Wertgegenständen kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Zu einem weiteren Einbruch in eine Werkstatt kam es zwischen 18:30 Uhr (Fr) und 08.30 Uhr (Sa) in der nahegelegenen Karolinenstraße. Dort drang ein Unbekannter ebenfalls über ein Fenster in das Gebäude ein und entwendete anschließend Bargeld aus einer Geldkassette. Der Diebstahl weiterer Gegenstände konnte bislang nicht festgestellt werden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm an beiden Tatorten die Spurensicherung. Inwieweit ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Diese übernahm die Kriminalpolizei Fürth.

Personen, denen im Bereich der beiden Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, können sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung setzen.

Erstellt durch: Michael Konrad