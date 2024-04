Einbruch in Büro - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / STRIETWALD. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind Unbekannte in ein Büro eingestiegen. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Zeugen.

Der Einbruch hat sich dem Sachstand nach zwischen Donnerstag, 21:45 Uhr, und Freitag, 05:30 Uhr, ereignet. Die unbekannten Täter haben sich gewaltsam Zutritt zu den Büroräumlichkeiten im Hasenhägweg verschafft und sind im Anschluss mit einem Tresor geflüchtet. Es ist davon auszugehen, dass für den Abtransport ein Fahrzeug benutzt worden ist.

Die Aschaffenburger Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr, und Freitag, 06:50 Uhr, wurden von einer Baustelle in der Pflaumheimer Straße mehrere Kupferrohre im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Mittwoch, 21:00 Uhr, und Donnerstag, 09:35 Uhr, wurde in einem Imbiss in der Obernburger Straße 165 eingebrochen. Die Täter entwendeten Getränke und Süßigkeiten.

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Ebenfalls in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 16:00 Uhr und 08:20 Uhr, wurde versucht in einem Imbiss in der Stockstädter Straße einzubrechen.

HÖSBACH, OT ROTTENBERG, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitagvormittag und Samstag, 13:30 Uhr, touchierte ein unbekanntes Fahrzeug das Hausdach eines Anwesens in der Feldkahlerstraße.

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Mittwoch, 18:30 Uhr, und Freitag, 07:30 Uhr, wurde im Burgweg ein geparkter weißer Ford Galaxy angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.