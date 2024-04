NEU-ULM. Am 20.04.2024, gegen 16:30 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Neu-Ulm ein Brand in der Herdgasse in Steinheim gemeldet. Mehrere Streifenbesatzungen der Polizei Neu-Ulm und der Polizeistation Senden sowie zahlreiche Kräfte der Feuerwehr Neu-Ulm Steinheim, fuhren daraufhin zur Einsatzörtlichkeit. Vor Ort stand der Pool und eine aus Holz bestehende Liegefläche in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch schnell löschen. Vermutlich führte eine chemische Reaktion von Putzmitteln zum Brand. Verletzt wurde zum Glück niemand. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50.000,- Euro. (PI Neu-Ulm)

