WÜRZBURG. In der Würzburger Innenstadt fand am Samstag der 12. Landestag der Verkehrssicherheit statt. Nach Eröffnung durch Innenminister Herrmann wurde den Besucherinnen und Besuchern des Tages eine Vielzahl an Informationen rund um das Thema Verkehrssicherheit geboten. An insgesamt 61 Aktionsflächen informierten sich die Besucher und traten in regen Austausch mit Polizei und den Partnern im Bereich der Verkehrssicherheit.

Die Würzburger Innenstadt bot zwischen 11.00 Uhr und 18.00 Uhr die große Bühne für den 12. Landestag der Verkehrssicherheit. Schirmherr Joachim Herrmann eröffnete den Landestag gemeinsam mit Oberbürgermeister Christian Schuchardt und dem unterfränkischen Polizeipräsident Detlev Tolle. Neben einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm mit Fachbeiträgen und Unterhaltung, machten die 61 Aussteller mit verschiedensten Attraktionen das Thema Verkehrssicherheit erlebbar.

Unter dem Motto "Verkehr bewegt - Gemeinsam.Mobil.Sicher" hatten u. a. Polizei, Feuerwehr, Rettungs- und Hilfsorganisationen, sowie Vereine und Akteure der Verkehrssicherheit zum Austausch eingeladen. Auf unterhaltsame Art und Weise, mit einer Vielzahl an Attraktionen zum Mitmachen und Informieren wendete sich der Tag an Alt und Jung sowie verschiedenste Verkehrsteilnehmer. Im Zuge des Bühnenprogramms wurden u. a. die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Aub geehrt, die mit ihrem Bild zur Verkehrssicherheit den Malwettbewerb gewonnen hatten. Das Gewinnerbild findet nun seinen Platz im Polizeipräsidium in Würzburg, eben dort wo die konzeptionelle Ausrichtung der unterfränkischen Verkehrssicherheitsarbeit stattfindet.

Die Würzburger Innenstadt war während der Veranstaltung gut besucht. Zahlreiche Besucher waren auf dem Veranstaltungsareal zugegen und nahmen die Angebote der Stände und Akteure rege in Anspruch. Erfreut zeigte sich auch der unterfränkische Polizeipräsident Detlev Tolle bereits bei Eröffnung des Landestages.

„Wir leisten täglich gemeinsam mit unseren Partnern einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit im Straßenverkehr. Insofern sind wir froh, heute diesen Landestag der Verkehrssicherheit hier gemeinsam auszurichten, eben mit unseren Partnern aufzutreten und den Bürgerinnen und Bürgern das Thema auf informative und unterhaltsame Weise näher zu bringen.“

Detlev Tolle, Polizeipräsident

Wiederholt begeisterte das umfassende Bühnenprogramm, moderiert durch den Bayerischen Rundfunk mit Fachbeiträgen, Vorführungen des Rettungsdienstes, einer Tanz- und Stuntshow, sowie musikalischer Umrahmung. Informationen und gute Unterhaltung fanden die Menschen auf der gesamten Veranstaltungsfläche. Geschicklichkeitsparcours, Simulatoren und Ausstellungen verschiedener Organisationen machten das Thema Verkehrssicherheit erlebbar und sorgten für informative Unterhaltung und eine ausgelassene Stimmung.

Die Unterfränkische Polizei dankt Allen, die sich im Namen der Verkehrssicherheit engagiert haben! Wir danken für die wertvollen Beiträge und Impulse zum Thema Verkehrssicherheit, zudem allen Besucherinnen und Besuchern für das rege Interesse und den Austausch.

Wir sind überzeugt, dass die Veranstaltung auf diese Weise einen wertigen Beitrag für die Verkehrssicherheit geleistet hat.