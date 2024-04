Kasendorf / A70. Am heutigen Samstagmorgen ereignete sich kurz vor 11 Uhr auf der Autobahn 70 zwischen den Anschlussstellen Thurnau-West und Schirradorf in beiden Fahrtrichtungen ein Massenunfall mit insgesamt 29 Fahrzeugen. Dabei verletzten sich 13 Personen leicht und zwei Beteiligte mittelschwer. Weitere 32 Personen wurden von einem Großaufgebot von Rettungskräften am Feuerwehrhaus Thurnau betreut und versorgt.

Auf der Richtungsfahrbahn Bamberg waren 14 Personenkraftwagen beteiligt. Auf der Gegenfahrbahn in Richtung Bayreuth waren 15 Fahrzeuge involviert, darunter ein Lastkraftwagen und ein Reisebus. Insgesamt waren neben einer Vielzahl von Polizeibeamten die Autobahnmeisterei Thurnau, 130 Kräfte der umliegenden Feuerwehren, 25 Kräfte des Technischen Hilfswerks, sechs Notärzte und 70 Rettungssanitäter im Einsatz. Auch waren drei Rettungs- und ein Polizeihubschrauber sowie 15 Rettungswagen an der Unfallstelle eingesetzt. Der Unfall ereignete sich wetterbedingt aufgrund Starkregen und Hagel in Verbindung mit überhöhter Geschwindigkeit und unzureichendem Sicherheitsabstand. Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen auf zirka 250.000 bis 300.000 Euro. Aktuell ist die Autobahn noch in beiden Richtungsfahrbahnen wegen Reinigungs- und Bergungsarbeiten bis voraussichtlich etwa 17 Uhr gesperrt.