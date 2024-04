EPPISHAUSEN. Am Samstagvormittag, gegen 09:30 Uhr, kam es auf der Staatsstraße St 2027 zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Pkw. Ein 20-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die St 2027 von Obergessertshausen kommend, in Richtung Könghausen. Im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve geriet dieser auf regennasser Fahrbahn aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenspur. Hierbei stieß dieser frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 58-Jährigen zusammen, welcher im Anschluss über einen Radweg hinweggeschleudert wurde und im Grünstreifen zum Stillstand kam. Der 20-Jährige wurde in seinem auf der Fahrbahn verbliebenen Pkw eingeklemmt und musste durch die alarmierten Feuerwehren mittels hydraulischem Rettungsgerät aus seinem Fahrzeug befreit werden. Im Anschluss wurde er schwerstverletzt mit einem Rettungshelikopter in ein Krankenhaus geflogen. Der 58-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt, aber glücklicherweise nicht in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Auch dieser wurde mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 10.000 Euro. Durch die Staatsanwaltschaft Memmingen wurde zur genauen Klärung des Unfallhergangs ein Gutachter mit der Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens beauftragt. Während der Unfallaufnahme musste die St 2027 komplett gesperrt werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der PI Mindelheim mit Unterstützung der PI Krumbach. Ebenfalls an der Unfallstelle befanden sich neben den Freiwilligen Feuerwehren aus Eppishausen, Kirchheim, Könghausen und Langenneufnach auch der Rettungsdienst mit 2 Rettungswagen, einem Notarzt, einem Rettungshelikopter und dem Einsatzleiter Rettungsdienst. (PI Mindelheim)

