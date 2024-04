NEUSTADT A. D. DONAU, LKR. KELHEIM. Am 19.04.2024 gegen 13:50 Uhr befuhr eine 69-jährige Frau aus dem Landkreis Kelheim die B 299 zwischen Siegenburg und Mühlhausen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Frau in den Gegenverkehr und es kam zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw mit Anhänger.

Der 43-jährige Fahrer des entgegenkommenden Pkw wollte noch ausweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr vermeiden. Durch den Zusammenstoß verlor die 69-jährige Unfallverursacherin ihr Leben. Sie verstarb noch an der Unfallstelle an den Folgen ihrer schweren Verletzungen. Die Beifahrerin der Unfallverursacherin, eine 50-jährige Frau und gleichzeitig Tochter der Verstorbenen, wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand jedoch laut den Ärzten nicht. Der 43-jährige blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß zerstört. Den Einsatzkräften bot sich ein großes Trümmerfeld. Die B299 musste während der Unfallaufnahme über mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt werden.

Die weiteren Ermittlungen und Gutachten sollen nun versuchen zu klären, was zum Unfall geführt hat.

