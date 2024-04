Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

NEUNKIRCHEN A.BRAND, LKR. FORCHHEIM. Am Mittwochvormittag fanden Beamte der Kriminalpolizei Bamberg verschiedenes Rauschgift in der Wohnung eines 24-Jährigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ ein Richter am Donnerstag Haftbefehl gegen den Mann.

Kräfte der Kriminalpolizei Bamberg vollzogen am späten Mittwochvormittag einen Durchsuchungsbeschluss bei dem 24-Jährigen aus Neunkirchen am Brand. Dabei stießen sie auf eine größere Menge Drogen. Neben rund einem Kilogramm Marihuana fanden die Polizisten etwa 150 Gramm Metamphetamin, etwa 140 Gramm Kokain und knapp ein Kilogramm Amphetamin sowie einen verbotenen Schlagring. Sie stellten das Rauschgift und die Waffe sicher und nahmen den 24-Jährigen fest.

Am Donnerstagnachmittag wurde der Mann einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ dieser Haftbefehl wegen des Verdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und Cannabis in nicht geringer Menge. Der 24-Jährige sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt ein.