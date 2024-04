NERSINGEN. Am Freitagnachmittag befuhr eine 33-jährige Dame mit ihrem Pkw die A7 in Fahrtrichtung Würzburg. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens musste diese verkehrsbedingt bremsen, was von einem hinter ihr fahrenden 71-jährigen Pkw-Lenker übersehen wurde. Aufgrund der regennassen Fahrbahn war es dem Herrn nicht mehr möglich, rechtzeitig entsprechend abzubremsen, weshalb dieser mit dem Fahrzeugheck der vorausfahrenden Dame kollidierte. Durch den Verkehrsunfall mussten die darauffolgenden Fahrzeuge ebenfalls stark abbremsen, was jedoch vier von fünf Fahrzeugen aufgrund der Witterung nicht rechtzeitig gelang. In Folge dessen kam es zu einem Auffahrunfall mit insgesamt vier weiteren beteiligten Pkws. Da zunächst davon ausgegangen wurde, dass Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt wurden, wurden zu deren Rettung sowie zur Absicherung der Unfallstelle freiwillige Feuerwehren aus dem Umkreis alarmiert. Sämtliche Unfallbeteiligte konnten ihre Fahrzeuge jedoch selbstständig verlassen. Da die Fahrzeuge teilweise voll besetzt waren, wurden bei dem Verkehrsunfall nach aktuellem Ermittlungsstand insgesamt neun Personen leicht verletzt, wovon zwei Personen zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht wurden. Bei dem Vorfall entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von mindestens ca. 100.000,00 Euro. Die Autobahn musste zur Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Würzburg für ca. eine Stunde gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen werden von der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg geführt. (VPI Günzburg)