REGENSBURG. Am vergangenen Wochenende kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei mehrköpfigen Gruppen. Der Grund der Auseinandersetzung ist noch unklar, jedoch erlitten drei Personen Stich- und Schnittverletzungen. Ein Hauptbeschuldiger wurde in Untersuchungshaft genommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die die Ermittlungen übernommen.

Am Sonntag, 14. April, ging gegen Abend die Meldung bei der Polizei ein, dass sich eine Person mit Stichverletzung an einer Tankstelle im Regensburger Osten befindet und Hilfe benötigt. Im Einsatzverlauf konnten durch ein massives Polizeiaufgebot zwei große rivalisierende Gruppen mit jeweils ca. zehn Personen festgestellt und getrennt werden. Von den beiden Gruppen wurden vor Ort sechs Tatverdächtige vorläufig festgenommen und insgesamt drei verletzte Personen festgestellt. Die verletzten Personen wiesen Stich- und Schnittverletzungen auf, wurden jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und in umliegenden Krankenhäusern behandelt. Die vorläufig festgenommenen Personen waren zwischen 17 und 22 Jahren und wurden nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen nach Maßgabe der Staatsanwaltschaft Regensburg wieder entlassen. Ein weiterer im Nachgang ermittelter Beschuldigter wurde mit dem Verdacht auf zwei versuchte Tötungsdelikte und gefährliche Körperverletzung vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ am Mittwoch, 17.April, einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 19-Jährigen Iraker. Der Tatvorwurf ergibt sich aus möglicherweise lebensbedrohlichen Stichen gegen einen 18- und einen 17-Jährigen, welche der Verdächtige verübt haben soll. Die Ermittlungen, insbesondere zum Hintergrund der Auseinandersetzung werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg geführt.