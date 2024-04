REGENSBURG. Am vergangenen Mittwoch vollstreckte die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg mit der Unterstützung weiterer Polizeikräfte mehrere Durchsuchungsbeschlüsse. Bei den Durchsuchungen im Rauschgiftmilieu konnten an fünf Objekten verschiedenste Betäubungsmittel in großen Mengen sichergestellt werden. Gegen zwei Tatverdächtige wurden Untersuchungshaftbefehle erlassen.

Nach umfangreichen Ermittlungen fand am Mittwoch, 17. April, eine größere Durchsuchungsaktion der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg statt. Bei dieser wurden fünf Objekte durchsucht, wobei sich davon vier in Regensburg und eines in Parsberg befand. Bei den Durchsuchungen konnten ca. 400 Ecstasy-Tabletten, 60g Kokain, mehrere psilocybinhaltige Pilze, 120g Marihuana, Haschisch und diverse Rauschgiftutensilien, welche auf einen Handel mit Betäubungsmittel hindeuten, sichergestellt werden. Außerdem wurden durch die Polizeikräfte eine Vielzahl an Datenträger, ein fünfstelliger Bargeldbetrag und verschiedenste Waffen, darunter eine Schreckschusspistole sichergestellt.

Bereits im Vorfeld ergaben sich mehrere Tatverdächtige, gegen welche sich der Tatverdacht durch die aufgefundenen Beweismittel noch erhärtete. Dabei handelt es sich um drei Männer im Alter zwischen 19 und 21 Jahren. Alle drei Beschuldigten wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg einem Ermittlungsgericht am Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dort wurde gegen zwei der Beschuldigten (19 und 21 Jahre alt) Untersuchungshaftbefehle erlassen. Den drei Männern wird nun das Verbrechen des Handels mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge vorgeworfen.