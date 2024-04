0797 - Rentner fällt nicht auf Betrugsversuch herein (bereits lokal berichtet)

Mertingen - Auf ein ganz offensichtlich betrügerisches Gewinnversprechen ist ein Rentner nicht eingegangen und hat sich so vor finanziellem Schaden bewahrt.

Bereits am Mittwoch (17.04.2024), klingelte am späten Nachmittag das Telefon und eine weibliche Anruferin eröffnete dem Senior, dass er 39.000 Euro bei einem Gewinnspiel gewonnen habe. Um das Geld zu erhalten, müsse er selbst aber 900 Euro für die Übergabe bereithalten, die am Donnerstag stattfinden solle. Der Angerufene erkannte die Betrugsabsicht aber sofort und informierte nach dem Telefonat die Polizeiinspektion Rain ohne dies gegenüber der Anruferin kund zu tun. Tatsächlich meldete sich am Donnerstag niemand mehr wegen der angeblichen Geldübergabe bei dem aus gutem Grund vorsichtigen Rentner.

Sehr häufig versuchen Betrüger, wie hier unter Vorspiegelung eines Gewinns, von ihren Opfern angeblich angefallene Kosten oder Gebühren für die Gewinnauszahlung zu erhalten. Tipps, wie man sich vor solchen Betrugsmaschen schützen kann, finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen/

0798 - Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug (bereits lokal berichtet)

------------------------------- in Abstimmung mit der PI Gersthofen ---------------------------

Buttenwiesen - Mit der Medieninformation v. 18.04.2024 Nr. 0556 berichteten wir von Diebstählen aus Kraftfahrzeugen im Buttenwiesener Gemeindeteil Lauterbach.

Von Dienstag (16.04.2024), 21:00 Uhr auf Mittwoch (17.04.2024), 05:00 Uhr, kam es in Lauterbach/Illemad zu einem gleichgelagerten Delikt. Die bisher unbekannten Diebe entwendeten aus einem unversperrten Auto, das in einem Hof geparkt war, mehrere EC-Karten.

Die Polizeistation Wertingen ermittelt auch hier wegen Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug. Zeugen melden sich bitte unter Telefon 08272/9951-0. Auch Anwohner, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder der Polizei sogar über installierte Videokameras Täterbilder zukommen lassen können, werden gebeten sich zu melden.

Auch im Bereich der Polizeiinspektion Gersthofen ereigneten sich in letzter Zeit ähnliche Vorfälle. Die Polizei rät generell, beim Verlassen des Autos alle Fenster, Türen, den Kofferraum und auch das Schiebedach abzuschließen. Lassen Sie keine Wertgegenstände wie Bargeld oder Zahlungskarten im Wageninnern. Nutzen Sie abschließbare Garagen oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. Achten Sie auf verdächtige Personen, die langsam durch die Straßen ziehen und verständigen Sie im Verdachtsfall umgehend die Polizei.

Weitere Tipps, wie Sie sich vor Diebstählen aus Kraftfahrzeugen schützen können, gibt es im Internet unter:

www.polizei-beratung.de