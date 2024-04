PASSAU. Donnerstagabend (18.04.2024) wurde ein Pkw mit britischer Zulassung auf der BAB A3 einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass das Fahrzeug vor kurzem in Großbritannien gestohlen wurde und der Fahrer unter Drogeneinfluss stand.

Gegen 18.45 Uhr fiel Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Passau der Fahrer eines roten VW Golf VII auf, der Richtung Österreich unterwegs war. Im Rahmen einer Kontrolle an der Rastanlage Donautal wurden zunächst bei dem 23-jährigen Fahrer aus Rumänien drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein im Anschluss durchgeführter Drogentest bestätigte schließlich den Verdacht der Beamten und verlief positiv auf mehrere Substanzen. Weiterhin konnten die Beamten feststellen, dass es sich bei den mitgeführten Fahrzeugpapieren um totalgefälschte Dokumente handelte. Außerdem wurden mehrere Datenträger des Fahrzeugs manipuliert und am Fahrzeug ein Dublettenkennzeichen angebracht. Abschließende Ermittlungen ergaben letztendlich, dass der Golf mit einem Zeitwert von ca. 25.000 Euro mit einer komplett neuen Identität versehen wurde und erst vor fünf Tagen in Großbritannien gestohlen wurde.

Aufgrund des festgestellten Sachverhalts wurde der Fahrer vorläufig festgenommen, der Golf samt Dokumente sichergestellt und zur VPI Passau verbracht. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen, diese dauern an. Nach Abschluss polizeilichen Maßnahmen wurde der 23-Jährige wieder entlassen.

Veröffentlicht: 19.04.2023, 14.30 Uhr