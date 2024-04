Trickbetrug auf Supermarkt-Parkplatz - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Eine dreiste Betrügerin hat am Donnerstagabend eine 60-Jährige getäuscht und deren Handtasche entwendet. Die Aschaffenburger Polizei hofft nun auch auf Zeugenhinweise und warnt vor der Betrugsmasche.

Die 60-Jährige befand sich gegen 18:00 Uhr auf dem Kaufland-Parkplatz in der Würzburger Straße und verstaute ihre Einkäufe im Kofferraum ihres Pkw. Anschließend stellte sie ihre Handtasche auf den Beifahrersitz und wollte losfahren. In diesem Moment trat eine Unbekannte an das Fahrzeug heran und deutete auf Münzgeld am Boden im Bereich des Kofferraums.

Die Geschädigte ging davon aus, dass sie das Geld beim Einladen verloren hat und ahnte nicht, dass die Unbekannte die Münzen dort platziert hatte. Während die 60-Jährige die Münzen aufgehoben hat, nutzte die Täterin den kurzen Augenblick, entnahm die Handtasche vom Beifahrersitz und flüchtete.

Die Betrügerin kann wie folgt beschrieben werden:

20-25 Jahre

155-160 cm groß

Kräftig

lange schwarze Haare

schwarz gekleidet

Die Polizei gibt im Zusammenhang mit dem Trickdiebstahl die folgenden Tipps:

Lassen Sie ihre Handtasche niemals unbeaufsichtigt im Fahrzeug - auch nicht, wenn sie dieses nur kurz verlassen

Werden Sie hellhörig, wenn Sie auf Parkplätzen von Unbekannten angesprochen werden und z.B. auf einen platten Reifen hingewiesen werden.

Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen dem Polizeinotruf 110.

Zeugen, die zu dem genannten Fall sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus - Kripo sucht Zeugen

JOHANNESBERG, OT BREUNSBERG, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe der Woche sind Unbekannte in ein Haus im Ortsgebiet eingestiegen. Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugen.

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch in das Wohnhaus in der Kahlgrundstraße im Laufe der Woche ereignet. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner und stiegen gewaltsam in das Gebäude ein. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist Gegenstand der nun eingeleiteten Ermittlungen der Kripo Aschaffenburg. Der Tatzeitraum kann noch nicht näher eingrenzt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

www.k-einbruch.de

www.polizei-beratung.de

Einbruch in Fahrradgeschäft - Wer kann Hinweise geben?

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind Unbekannte in ein Fahrradgeschäft eingestiegen und haben rund 30 hochwertige Fahrräder entwendet. Die Kripo hofft auf Zeugenhinweise.

Der Einbruch hat sich dem Sachstand nach in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ereignet. Die Täter sind über ein rückwärtiges Fenster in das Geschäft in der Frohnradstraße eingestiegen und haben eine Vielzahl von Fahrrädern entwendet. Der Beuteschaden dürfte nachersten Schätzungen im niedrigen sechststelligen Bereich liegen.

Die Kripo Aschaffenburg hat noch vor Ort ihre Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer konnte im Laufe der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Frohnradstraße feststellen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / DAMM. Zwischen Montag, 18:45 Uhr, und Mittwoch, 16:00 Uhr, öffnete ein Unbekannter das Dach eines geparkten Cabrios in der Paulusstraße. Entwendet wurde nichts.

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag, zwischen 09:30 Uhr und 11:45 Uhr, wurde ein geparkter Mitsubishi aufgebrochen und mehrere Taschen mit Elektronikgeräten und Werkzeugen entwendet. Das Fahrzeug stand unter der Autobahnbrücke in der Stockstädter Straße.

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 15:00 Uhr, wurden die Eingangstür des Kindergartens in der Bassenser Straße mutwillig beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.