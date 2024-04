MITTELFRANKEN. (392) Am Mittwoch (17.04.2024) nahm auch die mittelfränkische Polizei im Rahmen der länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion „sicher.mobil.leben 2024 Güterverkehr im Blick“ Kontrollaktion teil. Im gesamten mittelfränkischen Raum wurden unter Beteiligung der jeweils zuständigen Polizeidienststellen Kontrollen durchgeführt und zahlreiche Verstöße zur Anzeige gebracht.



Insgesamt überprüften 160 Polizeibeamte 1119 Fahrzeuge. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um Kleintransporter mit bis zu 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht bis hin zu Lastkraftwagen mit mehr als 12 t zulässigem Gesamtgewicht. Zielrichtung der Kontrollen waren die fahrpersonalrechtlichen Belange, der technische Zustand der Fahrzeuge, sowie allgemeine verkehrsrechtliche Verstöße (Abstand, Geschwindigkeit, etc.). Dabei wurden durch die eingesetzten Beamten 344 Regelverstöße festgestellt.

Während 19 Fahrzeuge teils erhebliche Mängel aufwiesen und die Weiterfahrt untersagt werden musste, verstießen 39 Fahrer gegen Sozialvorschriften (zulässige Lenkzeiten sowie notwendige Lenkzeitunterbrechungen und Ruhezeiten). Neben zahlreichen anderen Verstößen beanstandeten die Beamten 49 Geschwindigkeitsverstöße, 40 Abstandsverstöße und 26 Verstöße gegen die Ladungssicherung. Neben den verkehrsrechtlichen Verstößen konnten auch noch 6 Haftbefehle vollzogen werden.

Die Anzahl der durch die Kontrollen zu erwartenden Fahrverbote liegt bei 17.

In ganz Mittelfranken wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von rund 6000 Euro erhoben.



Erstellt durch: Moritz Schlösser