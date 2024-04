614. Betriebsunfall; eine Person verletzt – Haidhausen

Am Donnerstag, 18.04.2024, gegen 12:00 Uhr, fuhr ein 35-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Tirschenreuth in Ausübung seiner Berufstätigkeit mit einem Bagger auf der Balanstraße in Richtung der Rosenheimer Straße. Er bewegte sich dabei in Schrittgeschwindigkeit und wurde von einem 24-Jährigen mit Wohnsitz in Neustadt an der Waldnaab zu Fuß zur Absicherung begleitet. Am Baggerarm transportierte der 35-Jährige einen blauen Schuttcontainer, welcher mit einer Kette befestigt war.

Aus bislang unbekannten Gründen geriet der 24-Jährige plötzlich zwischen den Container und dem Bagger, so dass sein rechter Fuß vom Bagger überfahren wurde. Der 24-Jährige wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Während der Unfallaufnahme der Polizei kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

615. Organisierter Callcenterbetrug; sog. Schockanruf – Trudering

Am Donnerstag, 18.04.2024, gegen 20:30 Uhr, erhielt eine 68-Jährige mit Wohnsitz in München zu Hause einen Anruf eines vermeintlichen Polizisten. Dieser sagte ihr, dass eine Angehörige der 68-Jährigen einen tödlichen Unfall verursacht hätte und nun eine Kaution hinterlegt werden müsse, damit die Angehörige nicht ins Gefängnis muss.

Die 68-Jährige übergab dann ca. eine Stunde später an ihrer Wohnungstür Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro an einen unbekannten Abholer. Erst einige Zeit später bemerkte sie den Betrug und verständigte die Polizei.

Das Kommissariat 61 (Vermögensdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Abholer wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, normale Statur, dunkle kurze Haare

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Groschenweg, Kreuzerweg und Damaschkestraße (Trudering) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen (z. B. Richter, Staatsanwalt, etc.) verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied bzw. ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hat und nun zur Abwendung einer Haft oder sonstigen Festhaltung eine entsprechende Kaution fällig sei.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde oder beim Polizeinotruf 110, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Wichtige Tipps gegen den Betrug durch Falsche Polizeibeamte:

Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihrer Familie/Angehörigen.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Sie niemals um die Aushändigung von Geld oder sonstige Wertsachen bitten.

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

Übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie auch niemals Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.

616. Festnahme einer Tatverdächtigen nach mehrfachem Handtaschendiebstahl – Maxvorstadt

Am Donnerstag, 18.04.2024, gegen 10:45 Uhr, wurde eine 29-jährige Tunesierin ohne festen Wohnsitz in Deutschland im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle angetroffen.

Bei der Überprüfung der Personalien der 29-Jährigen stellten die eingesetzten Beamten der Münchner Polizei fest, dass gegen die 29-Jährige ein Untersuchungshaftbefehl vorliegt.

Der Untersuchungshaftbefehl wurde aufgrund des Handtaschendiebstahls in über zehn Fällen erlassen. Die 29-Jährige wird verdächtigt mehrere Diebstähle von Handtaschen bzw. Diebstähle aus Handtaschen seit Juli 2023 begangen zu haben.

Demnach wurde die 29-Jährige durch die eingesetzten Beamten festgenommen und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Am selben Tag wurde ein Durchsuchungsbeschluss für das bewohnte Zimmer der 29-Jährigen erlassen. Bei der Durchsuchung konnten Handtaschen und Schmuck aufgefunden werden, bei welchen es sich vermutlich um weiteres Diebesgut handelt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 55 (u.a. Handtaschendiebstahl).

617. Einbruch in Geschäft – Obermenzing

Im Zeitraum von Mittwoch, 17.04.2024, 18:15 Uhr, bis Donnerstag, 18.04.2024, 06:45 Uhr, kam es in einem Geschäft in Obermenzing zu einem Einbruch. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam über ein Fenster in die Räumlichkeiten ein und öffneten dort gewaltsam einen Tresor, aus welchem sie Bargeld im Wert von über eintausend Euro entnahmen.

Die Täter flüchteten unerkannt samt der Tatbeute.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Rathochstraße, Gebhardweg und Verdistraße (Obermenzing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

618. Radsternfahrt am Sonntag, 21.04.2024 in Oberbayern, Schwaben und München – Informationen zur Streckenführung und zu erwartenden Verkehrsbeeinträchtigungen im Zusammenhang mit dieser Versammlung

Am Sonntag, 21.04.2024, findet eine sogenannte Radsternfahrt statt. Teilnehmer versammeln sich an verschiedenen Startpunkten in München, Oberbayern und Schwaben und begeben sich auf verschiedenen Strecken per Fahrrad zum Königsplatz in München.

Die Polizei München führt den Einsatz durch, betreut die Versammlungen, begleitet die Teilnehmer auf den Strecken und gewährleistet einen störungsfreien Ablauf. Kollegen der Polizeipräsidien Oberbayern-Nord und -Süd, sowie Schwaben-Nord sind unter anderem an den zahlreichen Verkehrsmaßnahmen ebenfalls beteiligt. Neben den Polizeikräften erhält die Polizei tatkräftige Unterstützung von mehreren Freiwilligen Feuerwehren und dem Technischen Hilfswerk (THW) die ebenfalls Verkehrsmaßnahmen treffen.

Es ist mit Verkehrsstörungen, Umleitungen und kurzzeitigen Sperrungen im gesamten Stadtgebiet zu rechnen. Insbesondere wird gegen 13:00 Uhr der urbane Bereich der BAB 95 in München für Kraftfahrzeuge gesperrt. Zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr ist eine gemeinsame Schlusskundgebung aller Teilnehmer auf dem Königsplatz geplant.

Verkehrsbeeinträchtigungen werden so gering wie möglich gehalten, allerdings kann es aufgrund von Verkehrssperrungen im unten angegebenen Zeitraum und auch nach Abschluss der Schlusskundgebung zu Verkehrsbehinderungen kommen, insbesondere auf dem Mittleren Ring. Auch im öffentlichen Personennahverkehr ist mit Einschränkungen und Verzögerungen zu rechnen.

Folgende Bereiche können betroffen sein:

Oberbayern und Schwaben:

Startpunkt Weilheim:

Startzeit: gegen 10:45 Uhr von Weilheim über Tutzing, Feldafing, Starnberg, Gauting, Krailling, Planegg und Neuried nach Fürstenried West, weitere Streckenführung über BAB A95, Boschetsrieder Straße, Harras, Theresienhöhe zum Königsplatz

Startpunkt Herrsching am Ammersee:

Startzeit: gegen 12:00 Uhr von Herrsching am Ammersee über Seefeld, Weßling, Gilching, Germering, Planegg und Neuried nach Fürstenried West, weitere Streckenführung über BAB A95, Boschetsrieder Straße, Harras, Theresienhöhe zum Königsplatz

Startpunkt Augsburg:

Startzeit: gegen 09:15 Uhr von Augsburg/Innenstadt in östliche Richtung auf die B2, über Kissing, Mering und Merching, von Steindorf kommend über Luttenwang, Nassenhausen, Mammendorf, Fürstenfeldbruck, Emmering, Eichenau, Puchheim, Germering Planegg und Neuried nach Fürstenried West, weitere Streckenführung über BAB A95, Boschetsrieder Straße, Harras, Theresienhöhe zum Königsplatz

Startpunkt Petershausen:

Startzeit: gegen 10:05 Uhr von Petershausen über Vierkirchen, Hebertshausen, Dachau und Karlsfeld nach München / Untermenzing, weitere Streckenführung über Karlsfelder Str., Schleißheimer Straße, Mittlerer Ring West, Fürstenrieder Straße und über BAB A95, Boschetsrieder Straße, Harras, Theresienhöhe zum Königsplatz

Startpunkt Freising:

Startzeit: gegen 09:25 Uhr von Freising, über Achering, Mintraching, Neufahrn bei Freising, Eching, Unterschleißheim, Oberschleißheim nach München, weitere Streckenführung über Schleißheimer Straße, Mittlerer Ring West, Fürstenrieder Straße und über BAB A95, Boschetsrieder Straße, Harras, Theresienhöhe zum Königsplatz

Startpunkt Garching b. München:

Startzeit: gegen 11:55 Uhr in Garching b. München, über Ismaning und Unterföhring nach München und weiter auf Leinthaler Straße, Ungerer Straße, Petuelring, Mittlerer Ring West, Fürstenrieder Straße und über BAB A95, Boschetsrieder Straße, Harras, Theresienhöhe zum Königsplatz

Startpunkt Erding:

Startzeit: gegen 09:40 Uhr in Erding, über Wörth, Ottenhofen, Markt Schwaben, Gelting, Kirchheim b. München, Aschheim und Unterföhring nach München und weitere Streckenführung Leinthaler Straße, Ungerer Straße, Petuelring, Mittlerer Ring West, Fürstenrieder Straße und über BAB A95, Boschetsrieder Straße, Harras, Theresienhöhe zum Königsplatz

Startpunkt Grafing b. München:

Startzeit: gegen 10:50 Uhr in Grafing, über Kirchseeon, Zorneding, Vaterstetten und Haar nach München und weitere Streckenführung über Wasserburger Landstraße, Aschheimer Straße, Tassiloplatz, Rosenheimer Straße, Candidstraße, Mittlerer Ring Süd, Waldfriedhofstraße, Fürstenrieder Straße und über BAB A95, Boschetsrieder Straße, Harras, Theresienhöhe zum Königsplatz

Startpunkt Rosenheim:

Startzeit: gegen 09:10 Uhr in Rosenheim über Kolbermoor, Bad Aibling, Bruckmühl, Feldolling, Feldkirchen-Westerham, Aying, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Ottobrunn nach Unterhaching nach München und weiter über Cincinnatistraße, Wettersteinplatz, Grünwalder Straße zur Candidstraße, Mittlerer Ring Süd, Waldfriedhofstraße, Fürstenrieder Straße und über BAB A95, Boschetsrieder Straße, Harras, Theresienhöhe zum Königsplatz

Startpunkt Holzkirchen:

Startzeit: gegen 11:10 Uhr in Holzkirchen über Otterfing, Sauerlach, Oberhaching, Unterhaching nach München und weiter über Cincinnatistraße, Wettersteinplatz, Grünwalder Straße zur Candidstraße, Mittlerer Ring Süd, Waldfriedhofstraße, Fürstenrieder Straße und über BAB A95, Boschetsrieder Straße, Harras, Theresienhöhe zum Königsplatz

Startpunkt Geretsried:

Startzeit: gegen 10:35 Uhr in Geretsried; Fahrt nach Wolfratshausen und über Icking, Ebenhausen-Schäftlarn, Pullach nach München und weiter auf Baierbrunner Straße, Siemensallee, Lochhamer Straße, Drygalski-Allee, Neurieder Straße, Forst-Kasten-Allee, weitere Streckenführung über BAB A95, Boschetsrieder Straße, Harras, Theresienhöhe zum Königsplatz

Bereich München:

Startpunkt Tassiloplatz:

Startzeit gegen 12:50 Uhr am Tassiloplatz, Rosenheimer Straße, Candidstraße, Mittlerer Ring Süd, Waldfriedhofstraße, Fürstenrieder Straße und über BAB A95, Boschetsrieder Straße, Harras, Theresienhöhe zum Königsplatz

Startpunkt Studentenstadt:

Startzeit gegen 12:45 Uhr am Park and Ride Parkplatz Studentenstadt, Ungerer Straße, Petuelring, Mittlerer Ring West, Fürstenrieder Straße und über BAB A95, Boschetsrieder Straße, Harras, Theresienhöhe zum Königsplatz

Startpunkt Nymphenburg:

Startzeit gegen 12:55 Uhr am Südlichen Schloßrondell, Menzinger Straße, Wintrichring, Georg-Brauchle-Ring, Mittlerer Ring West, Fürstenrieder Straße und über BAB A95, Boschetsrieder Straße, Harras, Theresienhöhe zum Königsplatz

Startpunkt Baierbrunner Straße:

Startzeit gegen 13:15 Uhr in der Baierbrunner Straße, Siemensallee, Lochhamer Straße, Drygalski-Allee, Neurieder Straße, Forst-Kasten-Allee, weitere Streckenführung über BAB A95, Boschetsrieder Straße, Harras, Theresienhöhe zum Königsplatz

Einzelne Streckenführungen können kurzfristig geändert werden.

Die Polizei empfiehlt:

Planen Sie genügend Zeit für Ihre Fahrten ein.

Gerne können Sie die Social-Media-Kanäle der Polizei München verfolgen. Hier werden aktuelle Informationen zu Straßensperren und Verkehrsbeeinträchtigungen veröffentlicht. Falls möglich, umfahren Sie die angegebenen Bereiche.

Wenn Sie mit dem Fahrrad nach München reisen, planen Sie auch Ihre Rückfahrt. Ziehen Sie die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs in Betracht.

Beachten Sie jedoch die begrenzten Kapazitäten, insbesondere für den Transport von Fahrrädern.

Für die Heimreise nach der Versammlung gelten für alle Verkehrsteilnehmer die üblichen Verkehrsregeln, wie zum Beispiel die Nutzung von Radwegen und das Beachten der Vorfahrtsregeln.

Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich am Sonntag, 21.04.2024, ab 10:00 Uhr unter 089/2910-1910 an unser Bürgertelefon wenden.

619. Das Polizeipräsidium München und der Polizeiverein Münchner Blaulicht e.V. veranstalten ein spezielles Sicherheitstraining mit Fahrt ins Oberland

Der Straßenverkehr stellt wegen seiner zunehmenden Dynamik und Komplexität immer höhere Anforderungen an alle Verkehrsteilnehmer. Zudem werden leider auch immer mehr Bürger Opfer von Eigentumsdelikten und anderen Straftaten. Wie die Statistiken zeigen, sind gerade Personen ab 65 Jahren mit einem steigenden Anteil an Verkehrsunfällen beteiligt und von Straftaten betroffen.

Damit Sie sich vor solchen Gefahren schützen können, bieten wir bereits seit mehr als zehn Jahren ein spezielles Sicherheitstraining an, das gleichermaßen Radfahrer, Fußgänger und Fahrzeugführer anspricht.

Im Bereich der Kriminalprävention wird unter anderem über das Phänomen der Trickbetrügerei informiert und Themen der Zivilcourage besprochen.

Das nächste Sicherheitstraining mit Fahrt ins Oberland findet am

Donnerstag, 25.04.2024

statt.

Treffpunkt ist der Verein „Münchner Blaulicht“ in der Bonner Straße 2, 80804 München.

Gemeinsam starten wir um 08:00 Uhr mit einem Omnibus nach Aufhofen, wo Ihnen in der Gaststätte „Jägerwirt“ speziell geschulte Beamte aus den Bereichen der Kriminal- und Verkehrspolizei wertvolle Tipps und Anregungen geben. Nach einem gemeinsamen Mittagessen runden wir das Programm mit einer interessanten Stadtführung in Bad Tölz ab. Gegen 17:30 Uhr wird der Bus wieder in München ankommen.

Das Polizeipräsidium München führt die Fahrt in Kooperation mit dem Polizeiverein Münchner Blaulicht e.V. durch, der sich neben der Kriminalprävention auch stark für die Verkehrsprävention einsetzt.

Der Unkostenbeitrag beträgt 20 Euro pro Person. Nehmen Sie doch mit Ihrem Partner oder einer anderen Begleitperson teil! Die Kosten je Teilnehmer beinhalten die Busfahrt, eine Tasse Kaffee, ein Mittagessen mit Getränk sowie die Stadtführung in Bad Tölz.

Nähere Informationen, weitere Termine sowie die Anmeldung zu den Veranstaltungen sind unter https://www.muenchnerblaulicht.de/ zu finden.

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme!