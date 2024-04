WÜRZBURG, GROMBÜHL. Im Zeitraum von Mittwoch auf Donnerstag kam es zur Sachbeschädigung mehrerer Fahrzeuge im Bereich Grombühl. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte den Lack von mehreren Fahrzeugen. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Zwischen Mittwochnachmittag, 17:00 Uhr, und Donnerstagmittag, bis 12.50 Uhr, zerkratzte ein Unbekannter insgesamt 15 Fahrzeuge und verursachte so einen Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Fahrzeuge waren in der Senenfelder Straße und in der Matterstockstraße abgestellt. Ersten Erkenntnissen nach wurden in einige Fahrzeuge Symbole ähnlich eines Davidstern eingeritzt.

Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen übernommen, da auch ein antisemitischer Hintergrund nicht auszuschließen ist.

Zeugen, denen vor, während oder nach der Tatzeit verdächtige Personen in dem Bereich aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kripo Würzburg zu melden.