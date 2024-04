Am Donnerstag, den 18.04.2024, kam es vor einem Restaurant in der Hauptstraße in Fürstenfeldbruck zu einer Streitigkeit zwischen zwei Männern.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt in dem Fall und bittet eventuelle Zeugen um Hinweise.

Die beiden Männer gerieten am Donnerstagabend zwischen 17 und 18 Uhr in eine zunächst verbale und infolge auch körperliche Auseinandersetzung. Der Sachverhalt wurde noch im Verlauf des gleichen Abends vom 54-jährigen Geschädigten bei der Polizei angezeigt.

Zur Abklärung des genauen Hergangs der Streitigkeit bittet die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck um sachdienliche Hinweise zum Geschehen oder den involvierten Personen unter der Telefonnummer 08141/612-0.