STRAUBING. Am Donnerstagabend (18.04.2024) gegen 21.30 Uhr wurde ein 17-Jähriger in der Unterführung zum Kugelpark von bislang unbekannten Personen überfallen. Die Kripo Straubing sucht Zeugen.

Am Donnerstag gegen 21.30 Uhr befand sich der 17-Jährige mit einem weiteren Freund zu Fuß auf dem Weg vom Bahnhof in Richtung Kugelpark in der Gabelsbergerstraße. Auf Höhe der Unterführung zum Park wurde er unvermittelt von drei unbekannten Personen überfallen. Die Unbekannten sollen dem 17-Jährigen die mitgeführte Bauchtasche samt Geldbeutel und dessen Jacke entwendet haben. Die drei männlichen unbekannten Personen entfernten sich anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Bei dem Überfall verletzte sich der 17-Jährige leicht und wurde ambulant von einem Arzt behandelt. Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Die drei unbekannten Personen werden wie folgt beschrieben:

Männlich

Dunkel gekleidet

Dunkle Hautfarbe

Circa 180cm groß

Etwa 18 Jahre alt

Wer sachdienliche Angaben zu dem Vorfall oder den Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten sich unter 09421/868-0 bei der Kriminalpolizei Straubing zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 19.04.2024, 11.45 Uhr