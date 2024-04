GERETSRIED, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Nach der Meldung eines bewaffneten Raubüberfalls auf einen Getränkemarkt am 29. November 2023 ermittelte das zuständige Fachkommissariat der Kripo Weilheim. Hierbei ergaben sich nun Hinweise, dass der Raub vorgetäuscht und das Bargeld unterschlagen wurde.

Der Angestellte eines Getränkemarktes in der Jeschkenstraße in Geretsried hatte der Polizei am Mittwochabend (29. November 2023) mitgeteilt, dass um kurz vor 20.00 Uhr ein zunächst unbekannter Täter den Getränkemarkt betreten und ihn mit einer Handfeuerwaffe bedroht hatte. Im weiteren Verlauf wurde Bargeld im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich erbeutet. Anschließend wäre der vermeintliche Täter unerkannt geflüchtet. Der Angestellte hatte im Zuge des vermeintlichen Überfalls einen Schock sowie leichte Verletzungen erlitten.

Damals leitete die Polizei umgehend eine Großfahndung nach dem flüchtenden Täter ein, an der sich zahlreiche Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Geretsried und umliegender Dienststellen der Landespolizei, der Bundespolizei sowie ein Polizeihubschrauber beteiligten. Die dabei durchgeführten Fahndungsmaßnahmen blieben jedoch erfolglos.

Noch am selben Abend übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim die ersten Untersuchungen. Das Fachkommissariat K2 der Kripo Weilheim übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die weitere Sachbearbeitung.

Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen ergaben sich nun Hinweise, dass der Raubüberfall möglicherweise vorgetäuscht war. Dieser Verdacht erhärtete sich und schließlich räumte dies der 21-jährige Angestellte aus Geretsried, welcher damals angeblich überfallen worden war, auch gegenüber den Kriminalbeamten ein. Gegen ihn und einen weiteren 19-Jährigen aus München laufen derzeit Ermittlungsverfahren wegen Vortäuschen einer Straftat und Unterschlagung.