HERZOGENAURACH. (388) In der Nacht von Donnerstag (18.04.2024) auf Freitag (19.04.2024) brach in einer Dachgeschosswohnung in Herzogenaurach ein Brand aus. Ein Mann verstarb in der Wohnung, ein weiterer wurde verletzt.



Kurz nach 03:30 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Rathgeberstraße ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl des Hauses bereits in Vollbrand. Während sich die meisten Bewohner des Anwesens rechtzeitig selbständig ins Freie begeben konnten, gab es Hinweise, dass sich eine Person noch in der betroffenen Wohnung befinden könnte. Die Feuerwehrkräfte konnten den 43-jährigen Mann wenige Minuten später tot in der Brandwohnung feststellen.

Ein weiterer 35-jähriger Mann erlitt durch den Brand eine Rauchgastvergiftung. Er kam mit dem Rettungsdienst zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zur Folge im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Was das Feuer ausgelöst hat ist noch unklar und nun Gegenstand der Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats der Erlanger Kriminalpolizei.



Erstellt durch: Marc Siegl / bl