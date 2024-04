0790 – Auto entwendet

Langweid – Im Zeitraum von Mittwoch (17.04.2024), 16.00 Uhr bis Donnerstag (18.04.2024), 05.30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen BMW X6 im Föhrenweg. In dem BMW war ein KeylessGo-System verbaut.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

Die Polizei hat folgende Tipps zum Schutz vor Diebstählen von Autos mit KeylessGo-Systemen:

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den „abgeschirmten“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel, die Keyless Funktion ganz auszuschalten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

0791 – Verkehrsunfälle auf der Autobahn bei Regen

Autobahn A8 / AS Friedberg / FR München – Am gestrigen Mittwochnachmittag (17.04.2024) kam es auf der Autobahn A8 auf Höhe der Anschlussstelle Friedberg zu einem Verkehrsunfall.

Gegen 16.00 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Auto auf dem linken Fahrstreifen auf der Autobahn A8. Der 47-Jährige verlor offenbar die Kontrolle über sein Auto und touchierte die Mittelleitplanke.

Der 47-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Autobahn A8 / AS Zusmarshausen / FR München – Am gestrigen Mittwoch (17.04.2024) kam es auf der Autobahn A8 zwischen den Anschlussstellen Zusmarshausen und Adelsried zu einem Verkehrsunfall.

Gegen 14.40 Uhr fuhr ein 24-jähriger Autofahrer auf dem linken Fahrstreifen auf der Autobahn A8. Der 24-Jährige verlor offenbar die Kontrolle über sein Auto und touchierte die Mittelleitplanke.

Der 24-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

0792 – Schwerverletzter nach E-Scooter-Sturz (bereits lokal berichtet)

Monheim - Am Vormittag des 17.04.2024, um 10.45 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Mann auf der Jahnstraße mit seinem E-Scooter. Dabei rutschte der Roller offenbar aufgrund der nassen Fahrbahn alleinbeteiligt weg. Der Mann stürzte in der Folge mit dem Kopf auf den Asphalt. Ein Schutzhelm wurde nicht getragen. Der 30-Jährige wurde schwer verletzt per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert.