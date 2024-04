LAUBEN. Am 18.04.2024 um 10:05 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, bei dem zwei Männer verletzt wurden.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Pkw die Laubener Straße in Richtung Heising. Hierbei geriet der Pkw-Fahrer aus Unachtsamkeit nach links in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Kleintransporter eines 70-Jährigen. Nach der Kollision kam der Kleintransporter nach rechts von der Fahrbahn ab, wodurch es zu einem erneuten Zusammenstoß mit einer im Grünstreifen stehenden Straßenlaterne kam. Die beiden Unfallbeteiligten wurden durch den Verkehrsunfall leicht bis mittelschwer verletzt und mussten zur ärztlichen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 31.000 Euro. Die Laubener Straße war im Rahmen des Einsatzes für eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Neben einem Rettungshubschrauber war die Feuerwehr Lauben-Heising und Dietmannsried mit 35 Einsatzkräften vor Ort. (VPI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).