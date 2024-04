LANDSHUT. Am 17.04.2024, gegen 11.15 Uhr, ist in der Rosengasse vor einer Bank eine 38-jährige Frau von ihrem Ex-Lebensgefährten attackiert worden. Die Kripo Landshut ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Aus bislang unbekannten Gründen soll der 55-Jährige seine ehemalige Lebensgefährtin in der Rosengasse im Vorraum einer Bank mit einem Messer attackiert und dabei leicht verletzt haben. Eine Bankmitarbeiterin brachte die Frau in Sicherheit, der Angreifer wurde kurz nach der Tat in der Nähe der Bank von einer Polizeistreife widerstandslos festgenommen. Kripo und Staatsanwaltschaft Landshut ermitteln nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

Mittlerweile erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut Haftbefehl gegen den 55-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Er wurde heute nach Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landshut in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Kripo Landshut bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Zeugenhinweise unter Tel. 0871/9252-0.

Veröffentlicht: 18.04.2024, 14.55 Uhr