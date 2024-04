NÜRNBERG. (386) Am Donnerstagmittag (18.04.2024) erfasste ein bislang unbekannter Lkw eine Seniorin im Nürnberger Nordosten. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Die Verkehrspolizei Nürnberg bittet um Hinweise.



Die 89-jährige Frau wollte gegen 12:40 Uhr die Äußere Sulzbacher Straße auf Höhe der Bismarckstraße in Richtung Ostbahnhof überqueren. Zeitgleich wartete der Lkw an der dortigen Ampel. Beim Anfahren erfasste der Lkw die Seniorin, welche in der Folge schwere Verletzungen erlitt. Sie musste nach einer ersten Versorgung vor Ort durch Notarzt und Rettungsdienst umgehend in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Behandlung gebracht werden.

Die Verkehrspolizei Nürnberg nimmt zur Stunde den Verkehrsunfall vor Ort auf. Die Beamten werden hierbei zur Klärung der genauen Unfallursache von einem Gutachter unterstützt. Für die Dauer der Unfallaufnahme ist die Äußere Sulzbacher Straße in stadtauswärtiger Richtung für den Verkehr gesperrt.

Der Lkw fuhr nach dem Zusammenstoß weiter und ist deshalb bislang unbekannt. Es handelte sich laut Zeugen um einen weißen Baustellen-Lkw mit weißer Mulde und schwarzer Beschriftung sowie mutmaßlich einer Nürnberger Zulassung (N - ?? ???).

Die Beamten bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und insbesondere Angaben zu dem gesuchten Lkw machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 6583 – 1530 zu melden.



Erstellt durch: Marc Siegl / bl