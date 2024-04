PASSAU. Mehrere Hundert Gramm Betäubungsmittel stellten Beamte nach einer Kontrolle in einem Personenzug bei Passau sicher. Der Tatverdächtige wurde zwischenzeitlich inhaftiert.

Am Mittwoch (17.04.2024) gegen 09.50 Uhr wurden Beamte der Bundespolizei in Passau von einer Zugbegleiterin aufgrund einer vermeintlich herrenlosen Tasche verständigt. Bei einer Kontrolle durch die Beamten stellte sich heraus, dass die Tasche einem schlafenden Fahrgast gehörte. In der Tasche befand sich eine Tüte mit rund 500 Gramm Amphetamin. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt und der 35-Jährige vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau die Ermittlungen übernommen.

Der Tatverdächtige wurde am Donnerstag (18.04.2024) beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Haftbefehl unter anderem aufgrund des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln erlassen. Im Anschluss wurde der 35-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 18.04.2024, 14.17 Uhr