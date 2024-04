WÜRZBURG. Am Samstag, den 20.04.2024 findet in der Würzburger Innenstadt der Landestag der Verkehrssicherheit statt. Das Polizeipräsidium Unterfranken freut sich gemeinsam mit der Stadt Würzburg auf alle Bürgerinnen und Bürger, die den 12. Landestag der Verkehrssicherheit besuchen. Nach Eröffnung der Veranstaltung durch Herrn Staatsminister Joachim Herrmann um 11:00 Uhr auf der großen Bühne des Bayerischen Rundfunks bieten wir an 61 Ausstellungsständen zahlreiche Informationen rund um das Thema Verkehrssicherheit. Daneben wollen wir als Polizei den Tag nutzen, um mit allen interessierten Besuchern in Austausch zu treten und mit unseren Partnern und Attraktionen auch für die nötige Unterhaltung sorgen.

Verkehr bewegt – Gemeinsam.Mobil.Sicher

Im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr werden wir mit 61 Ausstellern mit Informationsständen, Attraktionen und Darbietungen in der Würzburger Innenstadt einen informativen und auch unterhaltsamen Beitrag zum Thema Verkehrssicherheit leisten. Unter dem Motto „Verkehr bewegt – Gemeinsam.Mobil.Sicher“ richtet sich der Landestag der Verkehrssicherheit an alle Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Von unseren Jüngsten zu Senioren, von Fußgängern, über Fahrradfahrer zu motorisierten Verkehrsteilnehmern. Entsprechend umfassend informieren wir zusammen mit unseren Partnern und möchten hierbei – auch mit Blick auf Familien – die Unterhaltung nicht zu kurz kommen lassen.

Mit Attraktionen wie beispielsweise dem Überschlagsimulator, einem Gurtschlitten, einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm mit Fachbeiträgen und Stuntshows, einem Hubschraubersimulator, dem Polizeiboot und Einsatzfahrzeugen unserer Blaulichtpartner wollen wir den Besuchern die Themenvielfalt des Tages erlebbar machen. Hierbei möchten wir Empfehlungen zur Verkehrssicherheit geben, aktuelle Entwicklungen im Verkehr darstellen und für die im Straßenverkehr so nötige Rücksicht werben. Auch für unsere jüngsten Besucher stehen Attraktionen bereit, wie eine Kettcar-Messstrecke, eine Hüpfburg und ein Kletterturm. Insofern stellt der Landestag auch ein Ziel für den Familienausflug dar.

Die Veranstaltung in der Würzburger Innenstadt erstreckt sich über die Bereiche QR Code, Oberer - und Unterer Markt, bis hin zum Mainufer.

Die unterfränkische Polizei freut sich mit ihren Partnern im Bereich der Verkehrssicherheit auf alle Besucherinnen und Besucher!

Alle Informationen zu Programm, den Örtlichkeiten und den Angeboten finden Sie unter https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/veranstaltungen/063591/index.html