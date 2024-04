FÜRTH. (383) Unbekannte brachten in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag (17.04.2024) und Donnerstagmorgen (18.04.2024) mehrere politische Graffiti an einem Haus im Fürther Stadtgebiet an. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Zwischen 15:00 Uhr am Mittwoch und 08:00 Uhr am Donnerstag sprühten unbekannte Personen mehrere Schriftzüge, Zahlen und Symbole mit politischem Inhalt an Fenster und Fassade eines Gebäudes in der Weiherstraße. Die Höhe des dadurch entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Personen bemerkt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl