FÜRTH. (380) Im Zeitraum von Sonntag (31.03.2024) bis Dienstag (05.04.2024) sprühten Unbekannte in den Fürther Stadtteilen Unterfarrnbach und Hardhöhe mehrere Graffiti mit Fußballbezug. Die Polizei Fürth bittet um Zeugenhinweise.



Der oder die Täter sprühten im oben genannten Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr drei Graffiti mit Fußballbezug in grüner und weißer Farbe an ein Mehrfamilienhaus in der Königsberger Straße. Hier entstand Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro.

Weiterhin wurden zwischen Donnerstagabend (04.04.2024) und Freitagmorgen (05.04.2024) an diversen Örtlichkeiten im Ortsteil Unterfarrnbach mehrere solcher Graffiti in grüner und schwarzer Farbe angebracht. Hier wird der Sachschaden auf einen mittleren bis hohen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizeiinspektion Fürth hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0911 75905 - 0 zu melden.



Erstellt durch: Moritz Schlösser / bl