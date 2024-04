RAUHENEBRACH, LKR. HAßBERGE. Am Mittwoch wurde ein Forstarbeiter leblos im Wald aufgefunden. Nach derzeitigem Sachstand verunglückte der Mann bei Waldarbeiten. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die weiteren Ermittlungen in der Sache übernommen.

Am Mittwochmittag war ein 58-jähriger Forstarbeiter von einem Arbeitseinsatz nicht zurückgehkehrt und telefonisch auch nicht zu erreichen. In der Folge wurde eine Suche nach dem Mann in die Wege geleitet. In einem Waldstück bei Rauhenebrach hat man den Vermissten letztlich auffinden können. Leider kam für den 58-Jährigen zu diesem Zeitpunkt bereits jede Hilfe zu spät.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verunglückte der Mann bei dem Versuch einen umgestürzten Baum von der Straße zu räumen. Hierbei war der 58 Jahre alte Forstarbeiter gerade dabei den Baum zu zersägen, als ein weiterer Baum umfiel und den Mann tödlich verletzte.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat noch am Unglücksort die Ermittlungen übernommen.