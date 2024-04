Utting am Ammersee, Lkrs. Landsberg am Lech, 17.04.2024 - Ein Unbekannter versuchte am gestrigen Dienstag, in einer Kirche in Utting am Ammersee Feuer zu legen. Der Brand konnte noch in seiner Entstehung abgelöscht werden.

Gegen 20:00 Uhr stellte der Mesner der katholischen Kirche Mariä Heimsuchung in Utting fest, dass der Vorraum des Gebäudes stark verraucht war. Offensichtlich hatte ein Unbekannter durch das Einbringen eines Brandbeschleunigers kurz zuvor versucht, an einem hölzernen Behältnis Feuer zu legen.

Der Mesner konnte den Entstehungsbrand am Gotteshaus an der Ludwigstraße schnell ablöschen. Sachschaden entstand durch die frühzeitige Branderkennung nur in geringer zweistelliger Höhe.

Kurz vor der Brandentdeckung hatte Zeugen zufolge ein etwa 20-25 Jahre alter und etwa 180 cm großer Mann die Kirche verlassen und sich in unbekannte Richtung entfernt. Der Mann hatte dunkle kurze Haare und war dunkel gekleidet.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung übernommen und bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08141-6120 zu melden.