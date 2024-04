WÜRZBURG / INNENSTADT. Am Dienstagabend ist es am Bahnhofsvorplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen. Zwei Tatverdächtige gingen im Verlauf gemeinsam einen 32-Jährigen körperlich an und fügten ihm schwere Verletzungen zu. Sie befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Am Dienstagabend, gegen 21:15 Uhr, ist es am Bahnhofsvorplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Bekannten gekommen. Dem Sachstand nach schlugen und traten ein 26-Jähriger und ein 38-Jähriger im Verlauf der Streitigkeit gemeinsam auf ihren Kontrahenten bis zur Bewusstlosigkeit ein. Die hinzugerufenen Streifen der Würzburger Polizei konnten die Tatverdächtigen schnell festnehmen. Der Geschädigte wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Er hat die Klinik mittlerweile wieder verlassen.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Würzburg übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Tatverdächtigen am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Die beiden Männer befinden sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.