KEMPTEN (Allgäu). Am Mittwoch, den 17.04.2024, gegen 21:50 Uhr, löste die Brandmeldeanlage im Stadtbad im Aybühlweg in Kempten (Allgäu) aus. Die eintreffenden Einsatzkräfte nahmen Rauchgeruch wahr, 30 Gäste hatten das Bad bereits verlassen, die 20 noch im Cambomare befindlichen Besucher wurden durch die Streifenbesatzungen nach draußen begleitet. Die anschließende Begehung der Feuerwehr Kempten (Allgäu) ergab, dass die Verrauchung aus dem Technikraum, verursacht durch die Pelletsheizung, drang. Der Grund hierfür konnte vor Ort nicht geklärt werden, ein Techniker nahm sich der Fehlerbehebung an. Gegen 22:25 Uhr löste die Brandmeldeanlage erneut aus, wiederum stellte die Feuerwehr aus dem Technikraum stammenden Qualm fest. Da sich die Ursache für die Auslösung ein weiteres Mal nicht herauskristallisierte, wurde die Heizungsanlage bis zur Problemlösung abgeschaltet. Bei den geschilderten Einsatzlagen wurde niemand verletzt, zudem entstand kein Sachschaden. Die Feuerwehr Kempten war mit jeweils 38 Einsatzkräften vor Ort. (PI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).