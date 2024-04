REGENSBURG. Ein unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht von Montag auf Dienstag Zutritt zur Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Regensburger Norden und entwendete Tatbeute im fünftstelligen Eurobereich.

Im Zeitraum von Montag, 16. April, 20:30 Uhr bis Dienstag, 17. April, 08:30 Uhr hebelte ein bisher unbekannter Täter die Eingangstür einer Wohnung in der Pommernstraße in Regensburg auf. Der 37-jährige Bewohner musste am nächsten Tag feststellen, dass seine Wohnung komplett durchwühlt worden war. Der Einbrecher erbeutete mehrere tausend Euro Bargeld, sowie eine Halskette, deren Wert im vierstelligen Euro Bereich liegt.

Hinweise auf einen Tatverdächtigen sind bisher nicht bekannt. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe:

Wer im Tatzeitraum in der Nähe der Pommernstraße in Regensburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge feststellen konnte, wird gebeten sich unter der Rufnummer 0941/5062888 mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg in Verbindung zu setzen.