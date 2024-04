REGENSBURG. Am Dienstagnachmittag kam es in Regensburg zu einem sogenannten Callcenter-Betrug, bei welchem eine 52-jährige Dame aus dem Regensburger Norden einen fünfstelligen Geldbetrag an eine bisher unbekannte Abholerin übergab. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt.

Am Dienstag, 16. April, bekam eine 52-Jährige einen Anruf von einer unbekannten Nummer. Am anderen Ende meldete sich zuerst vermeintlich ein Polizist der Polizeiinspektion Regensburg Nord und im Anschluss eine Person, die sich als Staatsanwältin ausgab. Die beiden unbekannten Betrüger ließen die Geschädigte im Glauben, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und sie nun einen fünfstelligen Betrag übergeben müsse. Ohne eine Zahlung komme es zur Inhaftierung der Tochter. Durch den erzeugten emotionalen Druck der Betrüger übergab die Dame letztendlich mehrere tausend Euro an eine unbekannte Abholerin in der Gabelsbergerstraße in Regensburg.

Die Abholerin kann wie folgt beschrieben werden:

weiblich

ca. 40 Jahre alt

ca. 1,75m groß

osteuropäisches Aussehen

schwarze Haare

Bekleidung: beige Baseballcap, beige Jacke, schwarze Leggins, beige Shopper-Tasche

lange künstliche Fingernägel

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg führt in dieser Sache ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Betruges und bittet um sachdienliche Hinweise, insbesondere bezüglich der unbekannten Abholer. Wer hat zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr in der Gabelsbergerstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu melden.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz warnt eindringlich vor derartigen Betrugsmaschen. Mit folgenden Verhaltenstipps können sie sich schützen:

Klären sie ihre Verwandten und Bekannten über die gängigen Betrugsmaschen auf!

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! Legen Sie auf, wenn Ihr Gesprächspartner Geld fordert!

Die Polizei oder sonstige Amtspersonen bitten Sie nie um finanzielle Informationen oder die Aushändigung von Bargeld oder Wertsachen!

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen!

Kontaktieren Sie Ihre Angehörigen unter den Ihnen bekannten Telefonnummern, um den Sachverhalt abzuklären!

Verständigen Sie im Verdachtsfall die Polizei unter dem Notruf 110!

Weiterführende Informationen zu diesem Thema erhalten sie auf der Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.