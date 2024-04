0771 – Jugendliche belästigt – Täter ermittelt

Innenstadt – Am gestrigen Dienstag (16.04.2024) belästigte ein 62-Jähriger eine 15-Jährige in einer Straßenbahn der Linie 4.

Gegen 08.00 Uhr befanden sich die 15-Jährige und der 62-Jährige am Königsplatz und stiegen in eine Straßenbahn. Hier griff der 62-Jährige der 15-Jährigen an das Gesäß. Die 15-Jährige verließ daraufhin die Straßenbahn an der Haltestellte Klinkertor und verständigte den Notruf.

Anhand der Videoüberwachung am Königsplatz ermittelten Polizeibeamte den 62-Jährigen und kontrollierten ihn im weiteren Verlauf an seiner Arbeitsstelle.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sexueller Belästigung gegen den 62-Jährigen.

0772 - Sachbeschädigungen

Lechhausen – In der Zeit von Montag (15.04.2024), 14.30 Uhr bis Dienstag (16.04.2024), 14.30 Uhr besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Hauswand in der Leipziger Straße. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.



Lechhausen – Am Dienstag (16.04.2024) in der Zeit von 19.15 Uhr bis 20.15 Uhr verkratzten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen geparkten Audi in der Neuburger Straße. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.



Herrenbach – In der Zeit von Sonntag (14.04.2024), 22.00 Uhr bis Montag (15.04.2024), 10.00 Uhr verkratzten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen geparkten VW in der Wilhelm-Hauff-Straße. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0773 – Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag (16.04.2024) war ein 63-jähriger Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis in der Neuburger Straße unterwegs.

Gegen 12.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Im Rahmen der Kontrolle konnte der Rollerfahrer keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Wie sich herausstellte, war er noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt des Mannes.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 63-Jährigen.

0774 – Alkoholisiert unterwegs

Kriegshaber – Am heutigen Mittwoch (17.04.2024) war ein 25-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Bürgermeister-Ackermann-Straße unterwegs.

Gegen 00.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Die Beamten veranlassten daher eine Blutentnahme bei dem Mann und unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 25-Jährigen.

0775 – Kinderfahrräder suchen ihre Besitzer

Haunstetten/Siebenbrunn – Am Donnerstag (04.03.2024) wurden zwei nahezu neuwertige Kinderfahrräder der Marken PUKY in der Farbe Blau und CRAZY in der Farbe Grün in der Siebenbürgenstraße aufgefunden.

Die Polizei sucht nun nach den beiden Kindern, welche die Fahrräder vermissen.

Hinweisgeber und Eigentümer werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

0776 – Körperverletzung in der Innenstadt

Innenstadt – Am gestrigen Dienstag (16.04.2024) kam es in der Kurzen Wertachstraße zu einer Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Täter.

Gegen 21.30 Uhr fuhr ein 27-jähriger Mann mit seinem Auto in der Kurzen Wertachstraße entgegen der Einbahnstraße. Der bislang unbekannte Täter ging zu Fuß mit seinem Hund entlang der Kurzen Wertachstraße und wies den Autofahrer offenbar auf sein Fehlverhalten hin. Es kam zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem unbekannten Täter und dem 27-Jährigen.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 180cm, ca. 45 Jahre, kurze graue Haare, neongelbe Warnjacke

Der 27-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung und bittet daher um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110.

0777 – Unfallflucht

Innenstadt – Am gestrigen Dienstagmorgen (16.04.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 22-jährigen Rollerfahrer und einem bislang unbekannten Mercedesfahrer. Der unbekannte Mercedesfahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Gegen 08.00 Uhr fuhr der 22-Jährige in der Stephansgasse in Richtung Norden. An einer Engstelle wich der 22-Jährige dem ihm entgegenkommenden unbekannten Mercedesfahrer aus und stürzte auf der nassen Fahrbahn. Der Mercedesfahrer entfernte sich vom Unfallort.

Bei dem Unfall wurde der 22-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem aufgrund von fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den unbekannten Mercedesfahrer.

0778 - Körperliche Auseinandersetzung

Innenstadt - Am gestrigen Dienstag (16.04.2024) kam es am Prinzregentenplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer bislang unbekannten Person und einem 33-Jährigen.

Gegen 17.00 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem bislang Unbekannten und dem 33-Jährigen sowie seiner 22-jährigen Begleiterin. Im weiteren Verlauf ging der bislang Unbekannte den 33-Jährigen auch körperlich an und schlug ihn. Hierbei stürzte der 33-Jährige zu Boden. Anschließend flüchtete der bislang Unbekannte mit einem weißen Fahrrad in Richtung Hauptbahnhof. Der 33-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 180 cm, 30 Jahre, schwarze Lederjacke, gelber Pullover, beigebraune Hose, fuhr ein weißes Fahrrad.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

0779 – Alkoholisiert unterwegs

Göggingen - Am gestrigen Dienstag (16.04.2024) war ein 35-jähriger Autofahrer alkoholisiert im Alten Postweg unterwegs.

Gegen 17.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da er keinen Gurt angelegt hatte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Führerschein sicher. Außerdem musste der Mann eine Blutprobe abgeben, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 35-Jährigen.