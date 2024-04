Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

EGLOFFSTEIN, LKR. FORCHHEIM. Am Montagabend kam es in einem Mehrfamilienhaus in Egloffstein zu einem handfesten Streit zwischen Nachbarn. Dabei soll ein 41-Jähriger seinen Kontrahenten mit einer Eisenstange angegriffen haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg sitzt der 41-Jährige inzwischen in Untersuchungshaft.

Am Montag, gegen 21 Uhr, gerieten die 41 und 59 Jahre alten Nachbarn in Streit. Der 41-Jährige soll sich mit einer Eisenstange bewaffnet haben und den 59-Jährigen damit am Kopf getroffen haben. Dieser konnte sich in der Wohnung eines weiteren Nachbarn in Sicherheit bringen. Der Nachbar alarmierte die Polizei und den Rettungsdienst. Beamte der Polizei Bamberg-Land nahmen den 41-Jährigen vorläufig fest. Der 59-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde, die vor Ort von den Rettungskräften behandelt wurde. Im weiteren Verlauf übernahm die Kriminalpolizei Bamberg die Ermittlungen.

Am Dienstagnachmittag wurde der 41-Jährige einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ dieser Haftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts gegen den Mann. Er sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt ein.