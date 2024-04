KULMBACH. Auf dem Motorrad eine Runde cruisen, Gleichgesinnte treffen und die Faszination für Zweiräder teilen – die Kulmbacher Motorradsternfahrt ist ein Erlebnis für Biker und Familien. Am 27. und 28. April tauchen Enthusiasten und Interessierte auf dem Gelände der Kulmbacher Brauerei in die Welt von Motorradfahren, handgemachter Musik, gastronomischen Genüssen und guter Unterhaltung ein. Eines der größten Biker-Treffen in Süddeutschland hat mit Vorführungen, Infoständen und Aktionen bis hin zu Live-Musik allerhand für einen guten und sicheren Start in die neue Saison zu bieten. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

Ein Hingucker bei der 21. Kulmbacher Motorradsternfahrt ist der Kradzirkus der Polizei München. Die Motorradpolizisten präsentieren in Kulmbach die perfekte Fahrzeugbeherrschung. Sie zeigen Übungen und führen akrobatische Kunststücke vor, mit denen sie ihr Können trainieren und sich für den Einsatz auf der Straße fit halten.

Für Faszination, Dynamik und Abwechslung sorgen die Mitglieder des MSC Kasendorf mit ihrer Trial-Show. Auf ihren Motorrädern überwinden die Fahrer unterschiedlichste Hindernisse, möglichst ohne den Fuß auf den Boden zu setzen, sich abzustützen oder abzusteigen. Trialsport erfordert Geschick, Fahrkönnen, intelligenten Körpereinsatz und Konzentration – allesamt Fähigkeiten, die auch im alltäglichen Straßenverkehr von Nutzen sind.

Zu einem gelungenen Biker-Event gehört handgemachte Live-Musik. Bei der Kulmbacher Motorradsternfahrt treten mehrere überregionale und regionale Bands auf. Die Rock Antenne Band heizt dem Publikum mit einem facettenreichen Programm von Classic bis Hard Rock, von Alternative bis Rock-Pop ein. Ob AC/DC, Guns N’ Roses oder ZZ Top – die sechs Vollblutmusiker bringen alles auf die Bühne, was Rang und Namen hat.

Nach über 10 Jahren starten die lokalen Rock-Matadoren des Vol.beat Club ihre Abschiedstour auf der Kulmbacher Motorradsternfahrt. Die fünfköpfige Formation aus Kronach hat sich optisch wie musikalisch der dänischen Rockgruppe Volbeat verschrieben und liefert eine abwechslungsreiche Mischung mit leichtem Country-Einschlag, harten Metal-Riffs und einem Hauch von Elvis Presley.

Mit New American Country Musik bereichert die Red River Band das diesjährige Musikprogramm. Zum Einsatz kommen zudem die City Rockers aus Bamberg mit ihrem Repertoire von Rock über Rock’n’Roll bis hin zu Blues- und Southern-Rock. Pure Rockmusik steuern die vier leidenschaftlichen Musiker von Adrenalize aus Kulmbach zur Motorradsternfahrt bei. D.I.E.B.A.N.D. präsentiert verschiedene Stilrichtungen und vor allem tiefsinnige Songs. Damit umrahmt das Kulmbacher Sextett am Sonntagvormittag auch den Motorrad-Gottesdienst auf dem Festgelände.

In kulinarischer Hinsicht ist ebenfalls Abwechslung geboten. Von süß bis herzhaft, von traditionell fränkisch bis hin zu internationaen Snacks deckt das Essensangebot vielfältige Geschmacksrichtungen ab. Verschiedene Bierspezialitäten wie das Kulmbacher Edelherb alkoholfrei 0,0%, das Mönchshof Naturtrüb’s Alkoholfrei, das Mönchshof Natur Radler Alkoholfrei 0,0% und das Kapuziner Alkoholfrei sowie eine Auswahl an Erfrischungsgetränken der Bad Brambacher Mineralquellen runden den entspannten und genussvollen Aufenthalt auf der 21. Kulmbacher Motorradsternfahrt ab.

Programmüberblick

Samstag, den 27. April

12:00 Uhr Öffnung des Geländes

13:00 Uhr Öffnung des Geschicklichkeitsparcours

13:15 Uhr Adrenalize

14:00 Uhr Kradzirkus / Motorradstaffel Polizei München

14:30 Uhr Adrenalize

15:00 Uhr Trial-Show MSC Kasendorf

15:30 Uhr Red River Band

17:00 Uhr Kradzirkus / Motorradstaffel Polizei München

17:30 Uhr Vol.beat Club

19:00 Uhr Rock Antenne Band

Sonntag, den 28. April