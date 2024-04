PP SCHWABEN SÜD/WEST. Am Freitag, den 19.04.2024, findet ab 06:00 Uhr auch in diesem Jahr wieder für 24 Stunden der bayernweite „Blitzmarathon“ statt. Die Dienststellen im Bereich des PP Schwaben Süd/West beteiligen sich an dieser Verkehrssicherheitsaktion und führen schwerpunktmäßig Geschwindigkeitskontrollen durch.

Im Straßenverkehr entscheidet die Geschwindigkeit über Leben und Tod

Insgesamt ereigneten sich im Jahr 2023 im Schutzbereich des Präsidiums 28.870 Verkehrsunfälle, und damit rund sechs Prozent mehr als noch 2022. Leider endeten im Jahr 2023 53 Verkehrsunfälle tödlich, dabei starben 59 Personen. Eine der Hauptunfallursachen war wiederholt die „nicht angepasste oder überhöhte Geschwindigkeit“. Im vergangenen Jahr starben so zehn Personen bei neun Unfällen.

Eine Beachtung der Geschwindigkeitsbegrenzung bedeutet weniger Tote und Verletzte. Kommt man mit einer Ausgangsgeschwindigkeit von 30 km/h an einer Stelle zu stehen, wird bei einer Ausgangsgeschwindigkeit von 50 km/h an gleicher Stelle der Radfahrende oder zu Fuß Gehende noch erfasst und höchstwahrscheinlich mindestens schwer verletzt werden.

Um die Gefahren durch nicht angepasste oder überhöhte Geschwindigkeit wieder ins Bewusstsein zu rufen, beteiligen sich die Polizeidienststellen im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums Schwaben Süd/West bereits zum elften Mal am bevorstehenden bayernweiten „24-Stunden-Blitzmarathon“. Aber auch außerhalb dieser Aktion ist die Geschwindigkeitsüberwachung ein zentrales Element der Verkehrssicherheitsarbeit zur Bekämpfung der Verkehrsunfälle. Jede Fahrerin und jeder Fahrer muss rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr mit Messungen und Kontrollen rechnen.

Das Resümee des „Blitzmarathons“ veröffentlicht das PP Schwaben Süd/West nach Abschluss der Verkehrssicherheitsaktion im Rahmen einer Pressemeldung.

Weiterführende Informationen, unter anderem zu den Kontrollstellen und zum „Verkehrssicherheitsprogramm 2030“, finden Sie hier:

Kontrollstellen | „Wo wird geblitzt?“

Blitzmarathon 2024: Wo wird in Bayern geblitzt? - Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration

Verkehrssicherheitsprogramm 2030

www.sichermobil.bayern.de

Verkehrsunfallstatistik des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West:

Die Bayerische Polizei - Verkehrsunfallstatistiken des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).