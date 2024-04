Am 16.04.2024 stellte das PP Oberbayern Nord im Sitzungssaal des Landratsamtes Starnberg seine Stellenplanungen für die Polizeidienststellen in den Landkreisen Fürstenfeldbruck, Dachau, Landsberg am Lech und Starnberg vor. Hierzu waren Landräte, Oberbürgermeister und politische Mandatsträger zu einer von Herrn Polizeipräsident Gietl geführten Informationsveranstaltung eingeladen.